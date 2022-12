Serie B: Roberto Muzzi allenatore ad interim del Cagliari

Per quanto riguarda il nuovo allenatore sarebbe stato contattato Claudio Ranieri al quale potrebbe essere proposto un contratto fino al 30 Giugno 2024. Ranieri con i sardi ha ottenuto due promozioni consecutive dalla Serie C alla Serie A nel 1989 e nel 1990. In alternativa a Ranieri ci sarebbero Pasquale Iachini e Davide Ballardini. Muzzi debutterà in panchina Lunedì 26 Dicembre nella diciannovesima e ultima giornata di andata alla “Unipol Domus Arena” alle 15 con il Cosenza.





Ranieri se eventualmente si dovesse trovare l’accordo economico potrebbe arrivare al Cagliari alla ripresa del Campionato di B dopo la sosta Sabato 14 Gennaio 2023, in occasione della partita delle 14 alla “Unipol Domus Arena” con il Como nella prima giornata di ritorno. Il Cagliari è quattordicesimo con 22 punti.

In Serie B Roberto Muzzi 51 anni è il tecnico ad interim del Cagliari. Sostituirà provvisoriamente l’allenatore Fabio Liverani esonerato dopo la sconfitta 2-1 al “Barbera” con il Palermo nella diciottesima giornata di andata. Inoltre è stato esonerato tutto lo staff di Liverani, il vice Cesare Bovo i collaboratori Federico Fabellini e Giuseppe Cappiello e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli.