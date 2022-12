“Sara brilla più che puoi", Bari saluta Sara tragicamente scomparsa nello schianto sulla Ss96

BARI - Tanti i giovani accorsi alla chiesa di Santa Fara per dare l'ultimo saluto a Sara Grimaldi, la 19enne che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto sulla ss96 tra la Mini Cooper su cui viaggiava e un bus turistico. Una perdita terribile per la famiglia che si aggrappa ai momenti felici vissuti insieme al 19enne, la cui vita è stata presa da un destino crudele.Amici e parenti della 19enne hanno indossato magliette stampate con il suo volto, mentre la mamma ha voluto dedicarle un palloncino a forma di cuore con la scritta “Sara brilla più che puoi”."Restiamo sempre sgomenti, incapaci di parole e imbarazzati, soprattutto quando la morte accade così tragicamente a soli 19 anni. Non ci sono parole per affrontare questo dolore”, ha dichiarato il parroco nell'omelia.La 19enne, Michele, Elisa e altri due amici, feriti ma non gravi, erano in viaggio verso Bitonto dopo essere stati a Conversano per le luminarie natalizie. Si sono tenuti oggi anche i funerali del 21enne Michele Traetta e della 25enne Elisa Buonsante.