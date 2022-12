Emiliano a 'Parola mia', la rassegna per i 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno: “Dietro questo giornale ci sono dei sogni”

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato questa sera al Kursaal Santalucia di Bari alla serata inaugurale di «Parola Mia»: la rassegna dedicata ai 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno: incontri e mostre che si svolgeranno fino a 19 dicembre nelle città di Puglia e Basilicata.“Parola mia – ha detto Emiliano - è un’espressione che mi è cara ed è legata al fatto che un giornale appartiene ai lettori. Il rapporto che ci lega alla Gazzetta è stato così forte che non posso dimenticare l’ansia che ha preceduto la riapertura del giornale. Parola mia è anche un impegno, un impegno che oggi voi qui state ribadendo. Ed è un modo per ricominciare a sognare: qui in sala ci sono tanti amici che si sono cimentati con i sogni e che in molti casi li hanno realizzati anche con fatica e dolore. Dietro il giornale ci sono dei sogni e lo vediamo stasera nei vostri sguardi. Ringrazio l’editore, il direttore Oscar Iarussi, la redazione e tutti i collaboratori che hanno restituito alla nostra regione una parola, “Gazzetta del Mezzogiorno”, che ciascuno di noi sente come propria”.