Scivolone Milan: Psv-Milan 3-0

via Ac Milan fb





Il raddoppio non si fa attendere ed arriva al 21' con un tiro fuori area di Noni Mandueke. I rossoneri senza Giroud non punge e nella ripresa subisce il 3-0 con il raddoppio di Noni Mandueke che al 56' scocca un nuovo tiro che si infila all'angolino basso.

Nuovo tonfo in amichevole per il Milan che perde 3-0 contro il Psv Eindhoven, nell'ultimo test prima del ritorno in campionato contro la Salernitana. Gli olandesi passano in vantaggio già al 8' con Guus Til, che con un preciso colpo di testa batte Mirante.