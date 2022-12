Serie B: il Bari vince 3-0 a Cittadella

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 5’ Scheidler dei biancorossi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 7’ Mastrantonio del Cittadella colpisce il palo. Al 23’ il Bari realizza la terza rete con Maita con un rasoterra su cross di Scheidler. Quinta vittoria dei biancorossi in trasferta. Il Bari è terzo con 26 punti insieme al Genoa.

- Nella sedicesima giornata di andata di Serie B il Bari vince 3-0 al “Tombolato” con il Cittadella. Nel primo tempo al 4’ Vita dei veneti va vicino al gol. Al 13’ i biancorossi passano in vantaggio con Scheidler con una conclusione in diagonale di sinistro a porta vuota. Al 24’ Folorunsho dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 26’ Mastrantonio del Cittadella sfiora la rete. Al 32’ il Bari raddoppia con Folorunsho con un tocco di destro.