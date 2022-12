Serie B: il Lecce vince 9-1 l'amichevole col Parabita

Nel secondo tempo al 5’ il Parabita segna il gol della bandiera con Manni. Al 13’ la squadra di Marco Baroni va in rete per la sesta volta con Hasic. Al 28’ Hasic realizza il settimo gol. Al 32’ i giallorossi pugliesi riescono a segnare l’ottava rete con Ceesay. Al 39’ Ceesay realizza la nona rete. Il Lecce disputerà la prossima amichevole Venerdì 23 Dicembre alle 15,30 alla “Dacia Arena” con l’ Udinese.

- Il Lecce vince l’amichevole 9-1 a Parabita in provincia di Lecce con la Soccer Dream Parabita, una squadra di Prima Categoria Pugliese. La partita è utile per i salentini in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A prevista dopo l’attuale sosta per il Mondiale. La massima Serie tornerà il 4 Gennaio 2023. Nel primo tempo al 18’ i salentini passano in vantaggio con Askildsen. Al 25’ raddoppiano con Rodriguez. Al 37’ Oudin realizza la terza rete. Al 44’ Oudin segna il quarto gol del Lecce.