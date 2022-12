Castellana, cresce l'attesa per il presepe vivente nelle Grotte

CASTELLANA GROTTE (BA) - Proseguono senza sosta le attività per la realizzazione di questa nuova, attesissima, edizione del “Presepe Vivente” all’interno delle Grotte di Castellana da parte la Pro Loco “Don Nicola Pellegrino”, supportata dall’UNPLI Puglia e dall’UNPLI nazionale.Confermate le date delle sei repliche (mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, quindi martedì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio) e stabiliti prezzi e sconti: bambini fino a 5 anni, omaggio; da 6 a 14 anni, 8 euro; adulti (da 15 anni in poi), 15 euro; soci Unpli e soci Pro Loco Castellana Grotte, 12 euro.Per informazioni, prevendita o richieste di partecipazione come figurante, è possibile chiamare ai seguenti numeri: 393/6388315 - 327/7033074 - 329/4136477 - 080/4998221.Dopo gli unanimi consensi riscossi nella la scorsa edizione, confermata la regia di Lucio Giordano che ha dichiarato: “Con i miei scenografi e costumisti stiamo lavorando come non mai per dare il meglio per gli allestimenti a settanta metri di profondità nelle Grotte di Castellana. Sulla Natività mi atterrò esattamente a quelli che erano i vangeli di "Luca e Matteo". Mai stravolgere la verità della Bibbia e dei Santi! Un Presepe Vivente in una ricostruita BETLEMME sotterranea”.Ricordiamo che la partecipazione consentirà ai visitatori di vivere in una suggestiva atmosfera la Natività predisposta con nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie e nello stesso tempo visitare lo straordinario complesso ipogeo, a diretto contatto con i figuranti in costumi d'epoca.