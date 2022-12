Serie B, Reggina-Bari: il Galletto all'assalto del secondo posto

via Ssc Bari fb





La Reggina dall'1-0 a Como e il Bari dal 4-1 al Modena, che ha consentito ai biancorossi di tornare a vincere al San Nicola dopo 2 mesi e di posizionarsi solitariamente al terzo posto con 29 punti e alle spalle della Reggina, seconda con 32 punti nella classifica del torneo cadetto. Quattro lunghezze di distacco che il Bari dovrà accorciare con una vittoria utile ad agganciare gli amaranto di Pippo Inzaghi al secondo posto.





Per centrare questo piazzamento, i galletti saranno sostenuti da 1.000 tifosi baresi. Il sostegni di essi sarà determinante anche per sfatare il tabù del Granillo, dove il Bari ha perso sette volte (l'ultima sconfitta è il 3-1 del 9 ottobre 2011) e ha pareggiato soltanto in cinque confronti. L'ultimo pareggio è l'1-1 che decise lo scontro al vertice della 23esima giornata del Girone C di Serie C, disputatosi il 26 gennaio 2020 e valido per l'edizione 2019-2020 del terzo campionato nazionale.

Unite dal gemellaggio delle rispettive tifoserie. Divise dall'obiettivo di salire direttamente in Serie A, evitando le forche caudine dei playoff. Sono le due facce della stessa medaglia che compongono Reggina-Bari, gara di cartello della diciottesima giornata della Serie B 2022-23. Sul terreno del Granillo di Reggio Calabria, a partire dalle 20.30 di sabato 17 dicembre 2022, si affronteranno due squadre reduci da importanti quanto pesanti vittorie.