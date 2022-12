Serie C: il Taranto vince 2-0 a Pescara

Nel secondo tempo al 15’ Formiconi del Taranto per pochissimo non riesce a realizzare la terza rete. Al 19’ il Pescara resta in dieci. Espulso Kraja per doppia ammonizione. Al 29’ Milani degli abruzzesi per un soffio non accorcia le distanze. Successo importante per il Taranto. Gli jonici con 20 punti raggiungono il Monterosi l’Avellino e il Potenza e lasciano la zona play out.

Nel posticipo della diciassettesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Taranto vince 2-0 all’ “Adriatico” con il Pescara. Nel primo tempo al 4’ Cuppone del Pescara va vicino al gol. Al 10’ Kraja degli abruzzesi con un tocco al volo non inquadra la porta. Al 24’ Guida degli jonici su punizione sfiora la rete. Al 34’ il Taranto passa in vantaggio con Manetta di testa su cross di Evangelisti. Al 37’ Desogus del Pescara non concretizza una buona occasione. Al 45’ gli jonici raddoppiano con Tommasini di testa su passaggio di Ferrara.