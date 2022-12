Striscia la notizia: Brumotti al Parco delle Groane tra cocaina e machete

COLOGNO MONZESE (MI) - Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna in missione nelle principali piazze di spaccio italiane. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini esasperati, l’inviato del tg satirico va al Parco delle Groane, periferia nord-ovest di Milano.«Un bosco che dovrebbe essere luogo per passeggiate e giri in bicicletta e che invece è diventato un vero e proprio take away della droga», racconta Brumotti, le cui telecamere documentano l’attività di spaccio h24. E quando l’inviato biker decide di uscire allo scoperto con un megafono per mettere in fuga i pusher, uno degli spacciatori scappa buttando per terra la merce e lo minaccia con un machete.Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).