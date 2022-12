Porto di Ostuni, Caroli e Bagnulo: bisogna far presto con le autorizzazioni per non perdere gli importanti finanziamenti

BARI - Il consigliere regionale e l’ex consigliere comunale di Ostuni di Fratelli d’Italia dichiarano a margine della Commissione Bilancio, alla quale Luigi Caroli ha partecipato come componente, e Giuseppe Bagnulo fra il pubblico: “L’audizione del dirigente del Comune di Ostuni, Spalluti, per fare il punto sull’andamento della spesa per il dragaggio del Porto, è servita sicuramente a confermare che l’ex Amministrazione si era attivata per ottenere il finanziamento dei fondi europei per un milione e 760 mila euro e l’attuale gestione commissariale ha fatto tutto quello che era necessario per completare l’importante opera di pulizia dei fondali, addirittura stipulando un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti che ha portato il cofinanziamento da circa 450mila euro a circa un milione e 600mila euro, per la presenza di rifiuti speciali da rimuovere".“Ma questo sforzo economico sulle casse del Comune di Ostuni – i cui lavori, ricordiamo, devono essere terminati entro il 2023 - potrebbe essere inutile se non si conseguono tutte le autorizzazioni, specie quelle degli enti sovraordinate della Regione che non sono ancora arrivate, il nostro compito è quello di sollecitare al più presto tali atti propedeutici perché il dragaggio del porto possa essere fatto nei tempi brevissimi” hanno concluso.