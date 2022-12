Surbo, domatore azzannato dalla sua tigre: paura al circo Orfei

LECCE - Momenti di paura si sono vissuti ieri al circo 'Amedeo Orfei' a Surbo dove un artista è rimasto ferito durante lo spettacolo di ieri sera. Si tratta del 31enne Ivan Orfei, domatore di tigri che è stato azzannato proprio da uno dei suoi animali mentre si stava esibendo in uno show al centro del tendone.Il 31enne è stato condotto in codice rosso da un’automedica al Pronto soccorso del 'Vito Fazzi' di Lecce, riportando profonde ferite al collo, al polpaccio e a una gamba ma non è in pericolo di vita. Sospeso lo spettacolo, sul posto sono intervenuti i carabinieri.