Lecce, finisce in coma per una grave forma di influenza: muore bambina di 2 anni

LECCE - Dramma nel leccese per una bimba di appena due anni e mezzo di Sannicola deceduta nel reparto di terapia intensiva del Vito Fazzi a causa di una grave complicanza dovuta all’influenza. La piccola Ludovica, ultima di tre figli di una coppia molto nota in paese, ha iniziato a sentirsi male il giorno di Santo Stefano. I sintomi erano febbre alta e persistente.Da qui il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli dove, vista la gravità delle condizioni, è stata subito trasferita in ambulanza a Lecce. Il giorno dopo la bambina è entrata in coma. A nulla è servito il disperato tentativo dei medici di salvarla dalla morte indotta da un'encefalomielite, come accertato, scatenata dal virus influenzale.Nemmeno la somministrazione di una terapia speciale arrivata dal Bambin Gesù di Roma ha dato i risultati sperati. In segno di lutto nel piccolo comune salentino sono state annullate tutte le manifestazioni previste per i prossimi giorni.