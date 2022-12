Taranto, dà in escandescenza al pronto soccorso del SS. Annunziata: arrestato

TARANTO - La Squadra Volante ha arrestato un giovane perché presunto responsabile dei reati di oltraggio, resistenza, violenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità.I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti, nella trascorsa notte, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto a seguito della segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura 113 circa la presenza di uomo molesto.Il personale addetto alla vigilanza ha riferito ai poliziotti che, all’interno del pronto Soccorso, stazionava un giovane di 24 anni che, dopo essere stato visitato dai sanitari, rifiutava le dimissioni e pretendeva di permanere per tutta la notte all’interno della struttura.Il ragazzo, dopo essere stato ripetutamente invitato ad allontanarsi dai locali al fine di consentire l’ordinato svolgimento del servizio sanitario, ha iniziato ad inveire contro il personale medico, infermieristico e gli addetti alla vigilanza, creando grande scompiglio ed ingenerando paura anche tra gli altri pazienti presenti nella sala di aspetto.A nulla sono valsi i tentativi dei poliziotti di calmarlo e di riportarlo alla ragione, anzi alla loro vista si è agitato ancora di più preferendo frasi rabbiose ed offensive contro gli stessi.Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a contenere la furia dell’uomo, a metterlo in sicurezza e farlo uscire dal Pronto Soccorso ma anche all’interno dell’abitacolo dell’autovettura di servizio lo stesso ha continuato a proferire insulti e minacce gravi nei confronti degli operanti, sferrando testate contro le paratie in plexiglas.L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito e da accertamenti esperiti presso la Banca Dati è emerso che il 24enne, oltre ad annoverare numerosi precedenti penali alle spalle, nella stessa mattinata era stato già denunciato all’Autorità Giudiziaria da personale della Sezione di Polizia Ferroviaria per inosservanza di provvedimenti amministrativi emessi dal Questore di Taranto.Qualche giorno prima, il 24enne aveva minacciato due controllori in servizio su un autobus della C.T.P. perché trovato sprovvisto di titolo di viaggio ed anche in quell’occasione era stato denunciato in stato di libertà dagli equipaggi della Squadra Volante perché presunto responsabile dei reati di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e/o ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio.Alla luce di quanto sopra, sono stati trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente per la convalida, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la locale Casa Circondariale.