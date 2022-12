Taranto, Mons. Filippo Santoro celebra Messa di Natale in Kyma Mobilità

TARANTO - Oggi S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha celebrato la Santa Messa nell’officina di Kyma Mobilità; l’Arcivescovo è stato accolto dal Presidente Alfredo Spalluto, dalla Vicepresidente Ilaria Buonocore e dal Consigliere Cosimo Gigante, nonché dal management aziendale.Alla celebrazione hanno partecipato, insieme ai dipendenti accompagnati dalle famiglie, il Vicesindaco Fabrizio Manzulli, l’Assessore alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno e il Consigliere comunale Michele Patano.In seguito si è tenuta, a cura del Circolo Dipendenti, la cerimonia di consegna delle borse di studio – alle quali ha contribuito l’azienda – ai figli dei dipendenti di Kyma Mobilità.Mons. Filippo Santoro, dopo aver avuto parole di elogio per il suggestivo allestimento dell’officina, dietro l’altare era stato sollevato un autobus al quale era fissato il grande crocifisso ligneo dell’azienda, ha lodato l’iniziativa: «è bello – ha detto l’Arcivescovo – che, pur in questi giorni frenetici, abbiate voluto trovarvi qui, in questo luogo altamente simbolico, per festeggiare il Santo Natale e prepararvi alla venuta di Gesù nelle nostre vite, nelle famiglie, nelle scuole e nei luoghi di lavoro!»Il Presidente Alfredo Spalluto, dopo aver ringraziato S.E. Mons Filippo Santoro per aver accolto l’invito, ha detto «ho fortemente voluto che quest’anno si celebrasse la Santa Messa perché, al di là del proprio credo religioso, rappresenta un momento di condivisione e riflessione sui valori della pace e del rispetto che sono alla base della convivenza civile. Con la scelta della location, l’officina in cui ogni giorno i lavoratori mantengono in efficienza i nostri autobus, e la decisione di far seguire la consegna delle borse di studio ai loro figli, ho voluto confermare che il personale è il principale patrimonio di Kyma Mobilità».