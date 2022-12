Spari a Parigi: 3 morti e 4 feriti

- Torna il terrore nella Ville Lumière. Un uomo di 69 anni ha sparato nei pressi del Centro culturale curdo in Rue d’Enghien. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti (2 in maniera grave). L'aggressore, scarcerato da poco, non aveva il diritto di portare con sè l'arma in quanto l'anno scorso aveva attaccato, nel dodicesimo arrondissement, un campo di migranti con una sciabola.Il presidente del decimo arrondissement di Parigi, Alexandra Cordebard, commentando l'arresto dell'aggressore ha dichiarato: "E' rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, dove poi verrà ascoltato dagli inquirenti".Su Twitter, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha scritto: "Grazie alle forze dell’ordine per l’intervento decisivo questa mattina durante il terribile attacco nel decimo arrondissement. Un pensiero alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco. Un servizio di assistenza psicologica aprirà presso il municipio del decimo arrondissement".