Tennis, Angers: trionfa l'americana Alycia Parks

Per l’americana prima finale giocata ad Angers. La Parks è numero 75 al mondo nella Classifica WTA di tennis donne. La russa Vitalija Djacenko che vinse il torneo di Angers nel 2021, non ha partecipato in questa edizione per l’infortunio muscolare alla gamba destra.

L’americana Alicya Parks vince il torneo WTA di Angers in Francia sul cemento al coperto di tennis donne. Supera in finale 6-4 4-6 6-4 la tedesca Anna Lena Friedsam. Per la ventunenne Parks primo successo nella sua carriera di tennista in questo torneo.