Tennis: Djokovic tornerà a giocare gli Australian Open nel 2023

Djokovic, numero 5 al mondo nella Classifica Atp, sarà protagonista a Melbourne dal 16 al 29 Gennaio 2023, con ottime possibilità di poter vincere il primo torneo del Grande Slam del 2023. Prima di disputare gli Australian Open Djokovic giocherà il torneo di Adelaide sempre in Australia dal 9 al 15 Gennaio 2023.

- Il serbo Novak Djokovic tornerà a giocare gli Australian Open di tennis nel 2023 dopo l’assenza del 2022 perché non si era vaccinato contro il Covid. Le regole in Australia sono cambiate, non c’è più l’obbligo di vaccinarsi come a Gennaio del 2022.