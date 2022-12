Tennis, Musetti e Sonego giocheranno il torneo di Adelaide

Musetti è numero 23 al Mondo nella Classifica ATP. Sonego è quarantacinquesimo.

- Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno il torneo di tennis di Adelaide in Australia. L’importante evento sportivo di tennis si svolgerà dal 9 al 15 Gennaio 2023. Sarà un test fondamentale per valutare la condizione fisica dei due forti tennisti Italiani e servirà come preparazione per gli Australian Open 2023, il primo torneo del Grande Slam che si giocherà a Melbourne da Lunedì 16 a Domenica 29 Gennaio 2023.