Strade sicure: cambio al raggruppamento 'Puglia e Basilicata'

Oltre 300 uomini e donne hanno assicurato giornalmente la sicurezza nel Porto di BARI, per il controllo agli sbarchi in supporto alle Forze dell’Ordine, la costante vigilanza al Centro di Accoglienza e Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) e al Centro per il Rimpatrio (C.P.R.) del Capoluogo pugliese e presso il C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FOGGIA) e al C.P.R. di Palazzo San Gervasio (POTENZA). Inoltre, un dispositivo interforze impiegato anche nel controllo dell’Hotspot di TARANTO e presso il C.A.R.A./C.P.R. di Restinco in provincia di BRINDISI.



FONTE: Comando Raggruppamento “Strade Sicure” – Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°)

Il reparto cedente dallo scorso 7 luglio ha garantito la sicurezza di siti e obiettivi sensibili presenti nell’area pugliese e in Lucania.