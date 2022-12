Trinitapoli, esperienza natalizia per alcuni operatori sociali tramite il servizio sociosanitario

Tutto questo grazie alle strutture ospitanti, che hanno dimostrato collaborazione e grande professionalità. Istituto Scipione Staffa Trinitapoli Lucia Tedesco Loredana De Biase Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli L'Albero Azzurro Scuola dell'Infanzia Paritaria Scuola dell'Infanzia Paritaria "S. Antonio " delle Figlie della Carità CentroArcobaleno - Gvv Trinitapoli.

Con l’arrivo delle feste natalizie si sono conclusi una sereie di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) per i ragazzi della classe 5P dell’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, i quali hanno avuto modo di mettersi in gioco e capire il funzionamento di un servizio territoriale sociosanitario, quale il consultorio familiare di Trinitapoli, grazie all’equipe di professionisti presenti, sperimentare diverse tipologie di linguaggi all’interno di scuole per l’infanzia paritarie come l’Istituto Sant’Antonio delle Figlie della Carità del piccolo centro ofantino, organizzare quindi attività laboratoriali e non solo presso il Museo archeologico degli Ipogei di Trinitapoli e acquisire competenze attraverso la fruizione di percorsi di educazione digitale.