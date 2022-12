Tubico, l'azienda sostenibile pugliese pronta alle sfide globali

POLIGNANO A MARE (BA) - Tubico nasce da un’intuizione sostenibile, accoglie sfide globali e propone soluzioni tutte italiane. Paolo di Turi e Francesco Polignano hanno dato vita ad uno spazio di design dedicato a rubinetteria in acciaio inox per il bagno e la cucina.I prodotti Tubico non sono semplici accessori d’arredo ma soluzioni per il benessere e strumenti di cambiamento verso uno stile di vita ecologico e sostenibile. Infatti, insieme ad un team di esperti, i fondatori si occupano di selezionare prodotti e sviluppare linee accessibili ad un pubblico sempre più ampio, per affermare un approccio sostenibile e rispettoso delle risorse naturali.Grazie all’impiego di materie prime come l’acciaio inossidabile, Tubico garantisce accessori durevoli e sostenibili, che si traducono in un investimento per il futuro del Pianeta. L’acciaio infatti, è privo di piombo e non ha bisogno di rivestimenti protettivi come la cromatura, che invece è altamente inquinante.Gli accessori Tubico sono un invito a migliorare le proprie abitudini e a liberare la creatività negli spazi con le linee Volga e Tevere in AISI 316L e Colorado e Nilo in AISI 304.In particolare, la collezione Colorado è stata disegnata e sviluppata per arricchire di colore gli spazi con ben otto colorazioni ispirate alla natura.Perla, Deserto, Roccia, Antracite, Neve, Carbone, Cipria e Ulivo. Colori che parlano della regione che ha dato il nome alla linea ma anche del territorio dove nasce Tubico: la Puglia.La colorazione Ulivo è una vibrazione mediterranea e naturale che dona armonia sia alla zona bagno che cucina.L’universo di sostenibilità e design di Tubico è in continua espansione con rivenditori distribuiti in diverse zone d’Italia, oltre la Puglia.Grazie all’aerea dedicata sul loro sito è possibile in modo semplice e veloce diventare partner e accogliere il progetto di sostenibilità e design Made in Italy dell’azienda pugliese.Tubico è qualità, resistenza, design e sostenibilità.