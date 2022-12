Vinto il primo round contro il Comune di Bari: la Regione Puglia non dovrà pagare l'Imu per via Gentile

BARI - La Regione Puglia vince il primo round in Cassazione contro il Comune di Bari. Al centro del contenzioso il mancato pagamento dell'Imu della sede del Consiglio di via Gentile. I giudici hanno riconosciuto la facoltà dell'ente di non pagare l'Imu con il Comune che chiedeva oltre un milione di euro.Tutto è iniziato nel 2006 con il primo sollecito di pagamento da parte del Comune, la Regione è sempre stata di parere opposto considerando che il terreno utilizzato in contrada Japigia era destinato ad ospitare un complesso a fini istituzionali, facendone la sede del Consiglio Regionale per questo esente dall'obbligo di pagare l'IMU.Rimane invece da chiarire la questione riguardante la sede Adisu di Largo Fraccareta. Ad esaminare il caso la Commissione Tributaria di secondo grado.