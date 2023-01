280a Fiera Pessima, a Consolidati la progettazione delle campagne

MANDURIA (TA) - Sarà l’agenzia Consolidati a fornire i servizi di pubblicità e marketing per la comunicazione relativa alla 280a edizione della Fiera Pessima di Manduria. L’impresa manduriana, presente sul mercato da quasi vent’anni, si è aggiudicata l’incarico per aver risposto con la migliore offerta tecnica ed economica all’apposito confronto tra preventivi istruito sul Mepa dal Comune di Manduria, con il coinvolgimento di altre due agenzie pugliesi.L’incarico, aggiudicato per poco più di ottomila euro oltre Iva su una base di partenza di complessivi diecimila euro, prevede la realizzazione del sito internet ufficiale della fiera, l’apertura, l’ottimizzazione e la gestione dei canali social relativi alla manifestazione (comprese sponsorizzate per un importo di almeno cinquecento euro), l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di due campagne pubblicitarie destinate alle grandi affissioni e ai circuiti radiofonici, l’ufficio stampa continuativo ad opera di un giornalista iscritto all’Ordine e non legato a testate d’informazione (come prescrive la legge n. 150 del 2000 sulla comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni).Anche se l’incarico non include i budget per l’acquisto degli spazi pubblicitari, che l’Amministrazione Comunale si riserva di mettere a disposizione in un secondo momento, nella sua proposta Consolidati ha offerto a proprie spese la veicolazione delle campagne su una rivista regionale e su una radio interprovinciale. Tra le altre migliorie proposte in aggiunta ai servizi richiesti, l’agenzia ha inoltre offerto la creazione del marchio, del payoff e del coordinato d'immagine della fiera e il servizio di media planning, consistente nel supporto alla definizione dei budget delle campagne, nell’individuazione degli spazi pubblicitari più confacenti agli obiettivi di campagna, nel perseguimento del minor costo/contatto, nelle trattative dirette con i gestori di spazi, volte all’ottenimento delle migliori condizioni. Tutti i contratti e tutte le transazioni economiche relativi all’acquisto degli spazi pubblicitari intercorreranno esclusivamente tra il Comune di Manduria e le società concessionarie di pubblicità interessate, senza alcun aggio o diritto di intermediazione commerciale a beneficio di Consolidati.Il progetto Fiera Pessima è l’ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi al portfolio clienti di Consolidati, che negli anni ha servito tra gli altri l’Automobile Club d’Italia (Aci) nazionale, l’Università del Salento, la Provincia di Taranto, Confesercenti Lecce, il Gal Terre del Primitivo, Confcommercio Taranto, Bcc Avetrana, Produttori di Manduria e creato brand di notorietà internazionale come Corte Borromeo.