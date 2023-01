Moda: presentato il calendario Top Fashion Model pro LILT 2023

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Domenica 8 gennaio, presso Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia di Canosa di Puglia, si è tenuto il "LILT Party".L'evento del cuore a favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, l'agenzia di moda e spettacolo da sempre vicina a tematiche sociali. È stato un susseguirsi di défilé di moda, momenti di musica, arte, danza e cabaret, con le divertenti incursioni di Emanuele Tartanone dal Mudù.La serata, la prima del 2023 per la Carmen Martorana Eventi, ha visto anche la presentazione del Calendario Top Fashion Model pro LILT 2023, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Moda Italia e con il patrocinio della Città di Giovinazzo.Nelle sue pagine le modelle protagoniste sfoggiano gli abiti dell'Atelier Miss and Lady di Giulio Lovero di Bitonto e di Sposa In di Canosa di Puglia, gli occhiali di Ottica InVista di Giovinazzo, le acconciature di Riccardo Mari Coiffeur e Antonio Ruggiero Acconciatori, il make up di AB PRO Make up academy.A fotografarle, l'obiettivo di Francesco Ottomaniello, Vito Bozza, Fulvio Abbattista, Benny Quinto, Rocco Caliandro; Toni Argentieri ha curato le riprese video.Madrina del calendario e della serata la regista Rossella De Venuto, che vanta nel suo palmares un David di Donatello per la sceneggiatura; modella del mese di dicembre Federica Todisco, eletta Miss Castel del Monte Andria nel corso del tour 2022 di Miss Italia affidato alla Carmen Martorana Eventi.È possibile ritirare copie del calendario contattando il numero 347 5492473.Si ringrazia:Farmacia Del Prete, Edilintonaci Giovinazzo, Bellino Autodemolizioni Barletta, Socedil Impresa Edile Giovinazzo