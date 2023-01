A Bari il 'Festival dell’Innovazione Digitale'

Un’opportunità per il mondo del lavoro: nasce la Recruiting Room – L’iniziativa è volta a valorizzare le menti creative del territorio. Tutti i partecipanti potranno candidarsi ad una o più posizioni lavorative e incontrare, attraverso dei colloqui one to one, tutte le aziende partner dell’evento che desiderano reclutare facilmente figure nel campo del digital business.

BARI - A poco meno di quattro mesi dall’evento, svelate solo alcune delle iniziative e degli ospiti che prenderanno parte al Festival dedicato all’Innovazione Digitale che si svolgerà a Bari presso il Ciaky Multisala, location ideale per riunire professionisti, imprenditori, enti, istituzioni, università, startupper e creators provenienti da tutta Italia.Un’agenda ricca di appuntamenti che si susseguiranno nel corso delle due giornate. Speech e workshop formativi sui principali temi scelti per l’evento: dall’e-commerce al marketing strategico, dai social media all’innovazione & business.“Crediamo che il digital rappresenti un’opportunità da condividere e divulgare in tutti gli ambiti. È con questa filosofia che abbiamo immaginato il BMT come il luogo ideale dove far confluire mondi differenti ma interconnessi tra loro. Condividere! La mission dell’evento è quella di condividere la cultura per l’innovazione, le idee, i progetti, le iniziative e gli strumenti di crescita per il mondo delle imprese e per il territorio”. Attraverso queste parole Marco Guaragnella, Chairman del Business Marketing Talks, spiega il valore della prima edizione del Festival.Un ricco programma formativo: oltre 20 speech e workshop – A salire sul palco del BMT saranno business leader, speaker, scrittori, influencer, imprenditori, volti d’eccezione e professionisti nel campo dell’innovazione e del digital marketing.Una vasta area espositiva: incontra le aziende leader nell’innovazione tecnologica – Con oltre 20 stands espositivi, il BMT si prepara a far confluire in un’unica grande dimensione le più illustre società di innovazione e business. Dall’intelligenza artificiale alle tecnologie i-cloud per giungere al metaverso.