A Barletta torna 'Hey Sud', confronto sullo sviluppo economico della Puglia

BARLETTA - Grandi gruppi internazionali dell’hi-tech hanno puntato sulla Puglia, dove non mancano aziende che partendo dal sud hanno conquistato i mercati nazionali ed internazionali. Quale ricetta per continuare ad esportare il nostro prodotto (e far crescere il Pil), pur continuando ad attirare i big dell’informatica? E’ da questa domanda che partirà il quarto appuntamento con Hey Sud, un ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio.

Bari e la Puglia all’improvviso sono diventate un mega polo dell’innovazione. Grandi aziende nazionali ed internazionali stanno aprendo la propria sede nel capoluogo pugliese. EY è stata tra le prime a credere nella Puglia. Questo fenomeno, però, non deve offuscarne un altro: ci sono aziende pugliesi che stanno scalando la vetta nei propri mercati, diventando leader a livello nazionale ed internazionale grazie a brand riconosciuti in tutto il mondo. Durante il talk si approfondiranno le strategie più utilizzate e si capirà come arrivare a traguardi tanto ambiziosi quanto prestigiosi grazie alla preziosa testimonianza degli ospiti che parleranno di questo e tanto altro.

“Colossi e giganti” è il titolo del talk, in programma domani, martedì 24 gennaio, alle ore 16.30, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15.

Interverranno Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari, il presidente di Confindustria Sergio Fontana, il presidente di Casillo Group Pasquale Casillo, l’amministratore delegato della Divella Francesco Divella, il Ceo di Lucano 1894 Francesco Vena, il Managing Director di San Domenico Hotels Aldo Melpignano, il Global Sales and Marketing Manager Indeco Michele Vitulano, e Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader.

Il talk sarà disponibile sulla piattaforma streaming e sul canale YouTube di EY.