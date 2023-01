Covid Puglia: +233 casi e nessun decesso. Incidenza ancora in calo

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 233 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Puglia su 5.169 test giornalieri rilevati, con una incidenza del 4,5% ancora in calo rispetto a ieri (7,12%).Non si registra alcun decesso, mentre delle 16.054 persone attualmente positive, 226 (Ieri 225) sono ricoverate in area non critica e 10 (ieri 9) in terapia intensiva.I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: Bari, 82; Bat, 16; Brindisi, 24; Foggia, 16; Lecce, 59; Taranto, 29. I residenti fuori regione sono 5 e di due non è definita la provincia.