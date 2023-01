A Foggia degustazione con Alessandro Nigro, miglior sommelier d'Italia '22

FOGGIA - Il foggiano Alessandro Nigro Imperiale, miglior sommelier d’Italia 2022, incontra il Territorio a poche settimane dal prestigioso traguardo raggiunto che accompagna il suo percorso di crescita professionale. Appuntamento venerdì 20 gennaio 2023 (ore 20.30, Sala Ricevimenti Corte Corona - Viale degli Aviatori Km 3 - Foggia) con “Mesdames et Messieurs”, un incontro culturale attorno al vino organizzato dalla Delegazione di Foggia dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) guidata da Amedeo Renzulli.Cinque i vini italiani ed esteri sorpresa in degustazione che hanno accompagnato il percorso di crescita professionale di sommelier Alessandro. Momenti emozionali che l’atteso ospite condividerà con i partecipanti alla serata (già sold out) e che ha come media partner la rivista enogastronomica “LIKE”. Presenta la serata Antonio d’Amico, giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno”; interverranno Giacomo D’Ambruoso, presidente regionale AIS Puglia, e il dott. Giuseppe Baldassarre, consigliere nazionale AIS. Durante la serata verranno serviti gustosi piatti preparati dagli chef di Corte Corona. In sala anche il pane di Monte Sant’Angelo del forno di Donato Taronna e l’olio dell’azienda Agricola Corleto di Marco Carrillo e Marina Fornabaio di Ascoli Satriano.Miglior sommelier d’Italia e ambasciatore del vino italiano (e pugliese) nel mondo: è in sintesi la carta d’identità di Alessandro Nigro Imperiale, 31 anni, vincitore di una sfida agguerritissima alla 42.ma edizione del Concorso Miglior Sommelier d’Italia Premio Trentodoc 2022 ideato dall’Associazione Italiana Sommelier, superando in finale il romagnolo Marco Casadei.Una lunga gavetta in aziende vinicole e ristoranti, poi il lavoro in Francia, attualmente al “Four Seasons Grand Hotel” di Saint-Jean-Cap-Ferrat. In precedenza è stato assistant head sommelier presso il “Four Season Hotel George V” di Parigi e dopo aver ricoperto lo stesso ruolo presso “La Dame de Pic”, sempre nella capitale francese. Prima di intraprendere la carriera di sommelier, ha conseguito una laurea in enologia all’Università di Foggia. Quello di venerdì è il suo primo evento ufficiale dopo il prestigioso riconoscimento.