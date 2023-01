A Foggia il 'Musica Felix VIII edizione'

FOGGIA - Il 2023 si apre all’insegna della Musica con l’Ottava Edizione di Musica Felix, la rassegna organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus. Anche per questa edizione un cartellone di notevole qualità, i cui otto appuntamenti si svolgeranno, tutti tranne il primo, di sabato, con inizio alle ore 19,00.Essendo l’Auditorium di Santa Chiara interessato ai lavori di ristrutturazione e ampliamento previsti dal progetto «ArpinArts», i concerti si svolgeranno nella accogliente cornice dell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” in Piazza Nigri.Come sempre assai vario l’elenco degli eventi, con diverse presenze di assoluto rilievo, a cominciare da Katia Ricciarelli, protagonista dell’appuntamento d’esordio, in programma per giovedì 26 gennaio alle ore 20.00. Il grande soprano sarà voce narrante del commovente spettacolo “Il vento e la stella – la storia di Anne Frank nel racconto di Miep Gies”, uno squarcio e una testimonianza impareggiabili sull’orrore dell’Olocausto, che in occasione del Giorno della Memoria sarà inserita nel Concerto dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata.A seguire, con cadenza perlopiù quindicinale, gli eventi di sabato 11 febbraio, con il riding concert “Poesia e musica al tempo di Molière”, portato in scena dall’Ensemble Dolci Accenti; quindi sabato 25 febbraio la voce narrante di Gianna Fratta ci accompagnerà nella «Cavalleria rusticana» di Verga e Mascagni, presentata marquesianamente come Cronaca di un tradimento annunciato. Con Fratta le voci di Giuseppina Piunti e Angela Bonfitto, del tenore Walter Fraccaro e del baritono Elia Fabbian, accompagnati al pianoforte da Donato Della Vista.Le ultime settimane di vita di Wolfgang Amadeus Mozart campeggiano nell’emozionante “La nota avvelenata”, di Giacomo Fornari, un concerto scenico con l’attrice Nicole Millo e i Solisti dell’Orchestra della Basilicata, fra ipotesi investigative, thriller e musiche sublimi, in scena il 4 marzo.Una settimana dopo, l’11 marzo, Alessio Giannone, in arte Pinuccio, condurrà con la consueta ironia e la sua inconfondibile pugliesità la conversazione “Intervento stonato”. A seguire i virtuosismi liederistici e operistici dell’Ensemble Variabile, con il soprano Annamaria Dell’Oste, Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte.Sabato 25 marzo ci sarà l’opportunità di vivere la non comune esperienza di ascolto del Duo Alphorn and Organ, con Francesco Di Lernia all’organo e Carlo Torlontano al corno delle Alpi. Un mix inconsueto, che ha riscosso consensi e apprezzamento in diversi Paesi d’Europa, con brani di numerosi compositori, spesso trascritti dallo stesso Di Lernia.George Gershwin e la sua formidabile intuizione creativa, che fondeva musica classica e jazz, sono al centro di “Play Gershwin”, in programma sabato 15 aprile con Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto.Musica Felix VIII si concluderà sabato 29 aprile con «Direttori a confronto», un concerto inserito nel progetto «Musica, Maestra! – Avviso pubblico Fermenti in Comune» e caratterizzato dalla commistione fra musica e recitazione. Due giovani direttori, Michele Gravino e Antonio Russo, condurranno l’Ensemble «Musica, Maestra!» e la voce recitante di Giampiero Mancini in due celeberrimi brani fra Otto e Novecento: il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns e “L’histoire du soldat” di Igor Stravinsky.Una stagione messa a punto da Dino De Palma, ideatore otto anni fa della rassegna e organizzatore musicale, oltre che musicista, attivissimo a livello nazionale e internazionale. Si ricorda la recente nomina a direttore artistico anche della Camerata Musicale Barese, storica associazione di concerti, tra le più antiche e blasonate d’Italia.La campagna abbonamenti si aprirà lunedì 9 gennaio. Il costo degli abbonamenti a otto spettacoli è di € 80.00.VENDITA VECCHI ABBONATI (diritto di prelazione riservato agli abbonati alla stagione 2022 che si recheranno nei giorni e orari indicati muniti del talloncino degli abbonamenti 2022. Il diritto di prelazione sarà esercitato A VALERE SULLO STESSO POSTO in quanto la piantina dell’auditorium del Conservatorio consente di poter rispettare le stesse file dell’Auditorium Santa Chiara, avendo una disposizione dei posti a sedere quasi identica):SOLO VENDITA FISICA nei seguenti giorni presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 Foggia):lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00Si avvisano gli abbonati del 2022 che si dovranno recare al botteghino dell’auditorium con il talloncino degli abbonamenti 2022 (non con talloncini di anni precedenti). Ammesso solo pagamento in contanti.Vendita fisica:- mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 - Foggia). Solo pagamento in contanti.- da mercoledì 11 a mercoledì 25 gennaio presso i punti vendita Vivaticket (pagamento in contanti o con carta di credito).Vendita online:- dalle 9.00 di mercoledì 11 alle 23.59 di mercoledì 25 gennaio su www.Vivaticket.com (pagamento con carta di credito)Prezzo abbonamento ad 8 eventi: € 80,00In caso di acquisto on line o presso i punti vendita Vivaticket sarà applicato il diritto di prevendita.Abbonamento ridotto al costo di € 50,00 riservato agli studenti universitari e AFAM, acquistabile solo in presenza e in contanti mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Auditorium Santa Chiara.1) Vendita online su www.vivaticket.com (i biglietti saranno messi in vendita dalle ore 0.00 di giovedì 26 gennaio)2) Vendita fisica nei punti vendita Vivaticket3) Vendita fisica da un’ora e mezza prima di ogni spettacolo presso l’Auditorium delConservatorio “U. Giordano” di FoggiaPrezzo biglietto singolo: € 12 (ridotto riservato agli studenti universitari e AFAM € 8,00 solo da un’ora e mezza prima dell’inizio di ciascuno spettacolo in loco).Per gli acquisti nei punti vendita Vivaticket e on line sarà applicato il diritto di prevendita.