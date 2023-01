A Martina Franca si presenta il saggio di Vittorio Polito ‘Storie, curiosità, proverbi e… arte”

- Sabato 28 gennaio si presenta a Martina Franca, nel Salotto Culturale di Palazzo Recupero, il saggio di Vittorio Polito “Storie, curiosità, proverbi e…arte”, con copertina, illustrazioni e postfazione dell’artista Marialuisa Sabato e prefazione del prof. Nicola Triggiani dell’Università di Bari (WIP Edizioni).La rassegna letteraria “Libri a Palazzo Recupero”, programmata dall’Associazione Communica, in collaborazione con il Salotto di Palazzo Recupero, con riprese e streaming di Tony Vinci, è organizzata in onore del professor Angelo Raffaele Cofano, una splendida persona da non dimenticare facilmente.Interverranno: Teresa Gentile, Cinzia Cofano, Anna Maria Martucci, Egidio Cofano e Marialuisa Sabato che dialogheranno con l’autore.I temi trattati coprono un’ampia gamma di argomenti (32) e, oltre a spaziare tra tante storie, Polito riporta numerosi proverbi e curiosità. Per non parlare della copertina e delle meravigliose illustrazioni.Gli argomenti, in ordine alfabetico, vanno dalla bicicletta al cibo, al caffè, al cuore, al lotto, alla maschera, alla musica, al pane e chi più ne ha più ne metta...