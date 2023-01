Tappa leccese del tour del comico Carmine Del Grosso

LECCE - "É lo show in cui ritroverete le persone che davvero contano: voi stessi. Come in una chiacchierata tra amici racconta i suoi drammi, che inevitabilmente diventano i drammi di tutti: dai viaggi in treno con gli anziani alle bio di Instagram. Approcci maldestri su LinkedIn, cose da non fare nel post pandemia ecc. Gli epiloghi da lui narrati serviranno da esempio per non commettere gli stessi errori, si spera". (Carmine del Grosso)Comico, autore, conduttore e speaker radiofonico. Carmine del Grosso è nato nel 1986 a Napoli ed è tutt’ora incensurato.Nel 2007 si trasferisce a Roma, dove studia e scopre la passione per la comicità. Dopo due anni scrive il suo primo spettacolo comico “Colpo Grosso”. Nel 2012 partecipa al programma di Rai1 “Di che Talento sei?” condotto da Maurizio Costanzo. Tra il 2013 e il 2015 ha vinto diversi premi nazionali di comicità e i suoi pezzi sono stati trasmessi dal programma Ottovolante di Radio2.Scrive per diversi comici famosi: tutti lo cercano come ghostwriter, così non gli pagano la SIAE. Per la TV è nel cast fisso di programmi come "Stand Up Comedy” su Comedy Central, "Quelli del Calcio" e "Battute?" su Rai2 la cui conduzione gli è stata affidata per diverse puntate.La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete.La stand-up comedy privilegia l'artista. I temi affrontati dal comico stand up vanno dal politico al sociale, è una satira spinta e senza alcun tabù, lo stand up comedian sale sul palco col proprio nome e cognome, senza “maschere”.Tel/WhatsApp - 389 12 61 188