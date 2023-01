Adelfia, in coma dopo caduta fatale dal monopattino: addio al noto coiffeur Franco Lacasella

ADELFIA (BA) - Adelfia piange uno dei suoi più noti coiffeur, in coma dopo una caduta mortale dal suo monopattino. Purtroppo Franco Lacasella, noto parrucchiere della cittadina barese, non ce l'ha fatta. È deceduto questa mattina e a darne la notizia è il fratello Michele su un post condiviso da tanti messaggi di cordoglio da parte degli amici e dei conoscenti.“Non ci sono parole per poter esprimere il cordoglio e lo sconforto per la perdita di una persona dal nobile carattere e dalle specifiche attitudine personali per chi lo ha veramente conosciuto e stimato gli auguri un ottimo viaggio e che stia bene meglio di prima. Condoglianze sentitissime alla famiglia e a chi gli è stato sempre vicino” si legge in un post su Fb.