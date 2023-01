Arrestato il figlio di El Chapo

L'operazione della polizia ha fatto esplodere la guerriglia dei narcos che hanno ucciso 7 poliziotti, dato fuoco alle auto ed invaso l'aeroporto di Culiacan dove sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'aereo in fase di decollo.



Da qui l'appello tramite twitter del ministro della sicurezza di Sinoloa Cristobal Castañeda: "Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi punti della città, chiediamo alla cittadinanza di non uscire".



El Raton sarà estradato negli States dove sarà processato per i reati di associazione per delinquere per il trasferimento negli Usa di grandi quantitativi di cocaina, marijuana, anfetamine, metanfetamine e altre droghe sintetiche.

È stato arrestato in Messico, nella città di Culiacan, Ovidio Guzman 'El Raton', figlio del narcotrafficante, Joaquin "El Chapo" Guzman e trasportato nel carcere in massima sicurezza.