Antonella Clerici riapre la cucina di "E' sempre mezzogiorno!"

ROMA - Riaprono le scuole, in tanti tornano al lavoro e in pausa pranzo c’è sempre “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici in diretta da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio alle 11.55 su Rai 1. Al fianco della conduttrice si alterneranno i cuochi provenienti da tutta Italia che cucineranno pietanze, svelando passo dopo passo i segreti di ricette originali o della tradizione.

Sempre protagonisti i componenti del cast del programma: Giovanna Civitillo e Lorenzo Biagiarelli; il maestro panificatore Fulvio Marino; il factotum di studio Alfio Bottaro e la nutrizionista Evelina Flachi. Ogni giorno sono previste nuove manche di giochi telefonici. In palio, ci sono buoni spesa, kit di pentole e anche un divano. Per partecipare occorre prenotarsi nell’orario della trasmissione al numero 06.45789090, sia da fisso sia da mobile. Oppure ci si può collegare al sito internet www.giocherai.it.