Arrivata la seconda Tac 128 slice acquistata con fondi PNRR: ieri mattina la consegna all’Ospedale di Corato

La programmazione prevede complessivamente l’acquisto di 35 apparecchiature ad alto contenuto tecnologico tra Tac, Risonanze magnetiche, Gamma camere, Ecotomografi, Angiografi e Sistemi radiologici telecomandati e polifunzionali.La TAC multislice 128 di Corato, come quella di Putignano, appartiene alla nuova generazione di macchine dotate di detettori digitali e di sistema iterativo di riduzione della dose al paziente sino all’80 per cento. L’apparecchiatura permette di eseguire esami in tempi molto rapidi con una risoluzione spaziale e di contrasto ottimali: questo consente diagnosi più precoci e precise a vantaggio di terapie mirate. La tecnologia a disposizione, versatile e di ultima generazione, permette maggiori applicazioni cliniche nello studio di tutti i distretti corporei in esame, con la possibilità di acquisire immagini di elevata qualità ed eseguire ricostruzioni in 3D.