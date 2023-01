Bande giovanili, i Cc di Barletta rafforzano i controlli da via del Duomo alla Zona 167: identificati 10 giovanissimi

BARLETTA - Anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute nelle ultime settimane, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno pattugliato le vie più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo, per contrastare il fenomeno degli atti vandalici e degli schiamazzi, in una più ampia attività di prevenzione generale.Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno intensificato i controlli nei confronti dei giovani in centro storico, dopo le ultime segnalazioni di risse, atti vandalici e altre condotte illecite. I militari della Sezione Radiomobile, unitamente a personale della Polizia Locale di Barletta, hanno effettuato un primo servizio nella zona del centro storico e precisamente in via del Duomo e in piazza Federico II di Svevia.Successivamente, i controlli si sono spostati nei pressi dei giardini De Nittis e nella zona 167, in via Antonio Lattanzio. Sono stati complessivamente identificati e generalizzati 10 giovani, tutti barlettani. Alcuni di loro erano già conosciuti alle Forze dell’Ordine. Nessuna infrazione o violazione è stata accertata.Nei prossimi giorni proseguiranno a tappeto i controlli presso tutti i luoghi cittadini di aggregazione, per continuare con l’attività di prevenzione generale e sensibilizzazione, nonché di contrasto ai fenomeni di microcriminalità.