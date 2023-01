Bari, 20enne preso e calci e pugni per un rifiuto: non aveva una sigaretta

BARI - Preso a calci e pugni da tre ragazzi e una ragazza. È successo a un 20enne in via Re David la sera del 30 gennaio. Il giovane è stato visto a terra mentre un gruppo di ragazzi gli dava un calcio, poi dopo il misfatto sono fuggiti. Il 20enne era a terra dolorante. Allertati subito i carabinieri e il 118 che lo hanno trasportato in ospedale.Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per un futile motivo. Il branco, presumibilmente composto da minorenni, aveva chiesto una sigaretta al 20enne.Ricevuta una risposta negativa, il branco ha deciso di scatenare la propria ira picchiandolo. Saranno ora le indagini dei carabinieri a verificare se nella zona siano installate telecamere di sorveglianza, che possono aiutare a ricostruire l'identità dei responsabili.