Milano: Flora et Decora festeggia i suoi 10 anni a Citylife dal 14 al 16 aprile 2023

MILANO - Torna più ricca che mai l’edizione primaverile di Flora et Decora a CityLife dal 14 al 16 aprile 2023. Quest’anno si festeggia la quindicesima edizione e il decennale della manifestazione più amata dai milanesi che apprezzano il florovivaismo, le decorazioni per casa, giardino e persona oltre all’enogastronomia di qualità.

Confermata la comoda collocazione in piazza Elsa Morante, lungo l’asse che collega Piazza Tre Torri a Piazza Giulio Cesare con l’aggiunta degli Orti Fioriti, dove si svolgeranno visite guidate.

L’ingresso sarà libero e gratuito, senza necessità di prenotazione o accredito, con i seguenti orari:

venerdì 14 e sabato 15 aprile dalle 10 alle 20

domenica 16 aprile dalle 10 alle 19

L’edizione primaverile 2023 di Flora et Decora vedrà circa 80 espositori, provenienti da varie regioni, suddivisi nelle ormai classiche tre sezioni della mostra: FLORA, dedicata al florovivaismo, DECORA, con la sua ampia selezione di artigiani di grande qualità e RISTORA, con focus sull’enogastronomia d’eccellenza.

Sarà di nuovo protagonista di Flora et Decora anche la Garden School, curata e condotta da Gaetano Zoccali, giornalista professionista, consulente sui temi del verde, dell’ambiente e della sostenibilità. Sono previste due giornate di tutorial di giardinaggio e non solo tenute da noti esperti, sabato 15 e domenica 16 aprile, con una durata di 45 minuti ciascuno e spazio per le domande da parte dei partecipanti.

Anche questa edizione si arricchisce del patrocinio di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). L’Agenzia Generali di Milano Teodorico sarà nuovamente partner di Flora et Decora per le coperture assicurative.

Tra gli eventi già confermati per questa edizione:

Area eventi per laboratori e incontri con gli espositori

Degustazioni di eccellenze enogastronomiche

Visite guidate presso gli Orti Fioriti di CityLife

I laboratori della Garden School





Il tradizionale impegno di Flora et Decora in tema di responsabilità sociale si conferma anche per questa edizione grazie alla collaborazione con l’Associazione «Amici della Nave», impegnata da anni in attività di recupero e inclusione rivolte a detenuti ed ex detenuti con particolare riferimento ai pazienti del reparto “La Nave” presso il carcere di San Vittore.

I volontari dell’associazione e i professionisti della Asst Santi Paolo e Carlo, cui è affidata la gestione terapeutica e trattamentale del reparto “La Nave”, si impegnano a trasformare il tempo della detenzione in un percorso di ricostruzione della persona, promuovendo le occasioni di apertura e reciproco scambio tra l’interno del carcere e la società esterna. Flora et Decora darà spazio ai ragazzi dell’Associazione Amici della Nave, coinvolgendoli nei servizi di supporto all’evento. Al termine, i ragazzi riceveranno una lettera di referenze che sarà loro utile per la ricerca di un lavoro al termine del percorso detentivo.