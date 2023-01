Bari, al Marconi i vertici dell'industria grafica: al via laboratori avanzati per gli studenti

BARI - Per la prima volta in Puglia un istituto tecnico statale stringe un’alleanza con le organizzazioni nazionali dell’industria grafica per allestire con strumentazioni avanzate i propri laboratori didattici e formare con queste tecnologie tecnici specializzati nelle Arti Grafiche. Si tratta dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Bari, che è il primo istituto scolastico della Puglia a collaborare con l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (ENIP-GCT) e con l’Associazione dei costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica di Confindustria (ACIMGA) e ARGI Associazione Fornitori Industria Grafica.Oggi 26 gennaio alle ore 11,30 la Dirigente scolastica la Prof.ssa Anna Grazio De Marzo riceverà in visita presso i locali dell’Istituto Marconi il Presidente ed il Segretario Generale dell’ENIP-GCT Marco Spada e Tommaso Savio Martinico, il Presidente della Sezione Carta, editoria, grafica e packaging di Confindustria Bari e BAT Luigi Morelli, il Segretario Generale di ARGI e ACIMGA Enrico Barboglio ed il Presidente del Comitato Provinciale ENIP-GCT di Bari Domenico Di Marsico.Nell’occasione le organizzazioni imprenditoriali visiteranno i laboratori didattici della scuola per valutare la possibilità di migliorarne la dotazione installando a titolo gratuito macchinari di ultima generazione. L’obiettivo è formare le figure tecniche che l’industria grafica pugliese, con i suoi 70 mila addetti, spesso non riesce a trovare.