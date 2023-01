Casamassima, arrivano Primark e Spazio Conad: "Non si arresta il processo di riqualificazione della commercializzazione per il Gruppo Ethos"

BARI - Non si arresta il processo di riqualificazione della commercializzazione per il Gruppo Ethos - Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e PAC2000A, che rende noto un progetto che teneva in pancia da ormai oltre due anni, causa anche i rallentamenti dovuti alla pandemia globale: l’arrivo di Primark dal 31 gennaio al Centro Commerciale Casamassima, alle porte di Bari.Brand irlandese fondato nel 1960 e presente in 14 paesi tra Europa e Stati Uniti, Primark apre dunque il suo quarto punto vendita nel Sud Italia dopo Catania, Chieti e Caserta: 14 in tutta Italia. L’apertura di PRIMARK rientra in un progetto di più ampia veduta che ha coinvolto anche l’attuale ristrutturazione dello Spazio Conad, che si presenta come uno spazio innovativo, concepito in linea con la filosofia di Conad Adriatico, che pone al centro le persone, il territorio, la comunità con tre driver specifici (food experience, famiglia e tempo libero, salute e benessere) senza dimenticare la convenienza.Ethos ha affrontato quindi temi complessi: dalla commercializzazione, all’assistenza nelle azioni di marketing territoriale, alla gestione dei rapporti nella multiproprietà dell’asset, alla gestione delle promiscuità fisiche della struttura, alle operazioni di apertura, al pilotage dell’unità.“In qualità di leasing manager sono orgoglioso di aver avuto l’opportunità di lavorare in prima linea su questo progetto che nasce a fine 2019, quando sono stati attivati i primi contatti con Primark.L’operazione è quella di una più ampia azione di real estate di Conad Adriatico che, anche tramite Ethos, si è occupato come soggetto principe della nuova valorizzazione della quota di proprietà dell’asset, con investimenti diretti e non limitati alla sola commercializzazione. Parliamo quindi anche del progetto di restyling completo del punto vendita a marchio Spazio Conad, con l’inserimento all’interno del reparto della ristorazione, un’operazione che rafforza la fiducia e la scelta fatta sull’asset.” - dichiara Fabio Spinozzi - Responsabile Leasing Ethos.Le operazioni da un punto di vista immobiliare, quindi, non si fermeranno a questo bensì sono ampi ed altri i progetti in mente. Ethos e Conad sono un valore aggiunto che opera in modalità completamente diverse e nuove rispetto agli operatori del retail: non è solo un tenant ma, grazie a tutta la sua organizzazione, è un partner della struttura.Dunque per fine gennaio l’asset gestito da Ethos presso il Centro Commerciale Casamassima comprenderà Spazio Conad ed il nuovo store Primark per una G.L.A. complessiva di circa 26.000 mq di cui 6.000 mq assorbiti dal nuovo tenant.