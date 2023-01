Bari, cento lavoratori Arif in protesta

BARI - Oltre cento lavoratori dell'Ente Irrigazione Pugliese stanno protestando davanti alla Presidenza della Regione Puglia, a Bari.Si tratta di una mobilitazione organizzata dai sindacati pugliesi Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.La protesta nasce dall'approvazione in Consiglio regionale di una legge che prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale delle funzioni locali per i 745 dipendenti in luogo del contratto collettivo nazionale idraulico-forestale e idraulico-agricolo.Una scelta, quella della Regione Puglia, che penalizzerebbe i lavoratori sia sul piano salariale che contributivo, secondo i sindacati.