Bari, finanziati due progetti comunali sulla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, Di Sciascio: “Una grande opportunità che può farci compiere un salto di qualità in tema di sicurezza digitale”

BARI - Il processo di transizione dell’amministrazione comunale al sistema digitale prosegue attraverso le linee di investimento del PNRR. Sono, infatti, stati ammessi a finanziamento i due progetti in tema di cybersecurity e sicurezza nella PA candidati dall’amministrazione comunale al bando dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.Il PNRR, con riferimento alla Missione 1 Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”, contribuisce a sostenere la modernizzazione e l’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione tramite diverse tipologie di misure quali, ad esempio, “Abilitazione e facilitazione della migrazione al cloud”, “Dati e interoperabilità”, “Servizi digitali e cittadinanza digitale” e “Cybersecurity”. Proprio nell’ambito di quest’ultima linea di investimento, sono stati finanziati i due progetti.Il primo si pone l’obiettivo di analizzare il livello di sicurezza dell’organizzazione, anche su scala metropolitana, e di redigere un piano di potenziamento attraverso il miglioramento dei processi e lo sviluppo di politiche e linee guida tese ad aumentare le capacità di gestione della sicurezza cibernetica e la capacità di resilienza. Il piano di potenziamento porrà le basi anche per una programmazione di cicli di formazione sul tema rivolti ai tecnici comunali competenti e alle figure apicali, in modo da aumentare la conoscenza delle tematiche relative alla sicurezza dei dipendenti.Il secondo progetto, invece, persegue la finalità di progettare e sviluppare nuovi sistemi informativi per la mitigazione del rischio cyber attraverso l’adozione di una piattaforma finalizzata a una gestione avanzata del “ciclo di vita” degli utenti e alla realizzazione di un modello che consenta agli amministratori del Comune di Bari di verificare i processi di gestione degli incidenti di sicurezza e di supporto alla divulgazione delle informazioni, così da potersi opportunamente integrare anche con il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) offerto dalla Regione Puglia.“I temi della cyber security sono di crescente rilevanza per tutte le amministrazioni pubbliche, dato il preoccupante numero di attacchi hacker che si verificano periodicamente - dichiara il vicesindaco e assessore alla Trasformazione digitale Eugenio Di Sciascio -. Il Comune di Bari è attivo da tempo in questo ambito e non è casuale che quest’anno l’ITASEC, che rappresenta il più importante convegno italiano sulla cybersicurezza, si tenga proprio nella nostra città, dal 2 al 5 maggio prossimi. L’ammissione a finanziamento dei due progetti in tema di cybersecurity costituisce, quindi, una grande opportunità che può farci compiere un importante salto di qualità in tema di sicurezza e aiutarci così a fronteggiare il rischio, sempre più elevato, di possibili compromissioni dei nostri sistemi informativi, oltre che incrementare la resistenza agli attacchi cyber. A questi due interventi si aggiungono altre progettualità finanziate dal PNRR, candidate nei mesi scorsi sulla piattaforma PADigitale del dipartimento per la Trasformazione digitale e ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Si tratta di progetti che aderiscono alle misure riservate all’abilitazione e alla migrazione al cloud per le PA locali, al miglioramento del sito istituzionale, alla realizzazione di nuovi servizi di e-government rivolti al cittadino, al potenziamento dei servizi su PagoPA e AppIO, oltre che all’adozione e all’integrazione con le nuove piattaforme nazionali abilitanti, quali la Piattaforma Notifiche Digitali e la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati. Sono attività la cui importanza può sfuggire a molti ma che migliorano e facilitano la vita dei cittadini attraverso lo sviluppo di servizi digitali sempre più efficaci e di semplice fruizione”.Nei prossimi mesi il processo di digitalizzazione dell’amministrazione comunale, grazie al supporto della ripartizione Innovazione tecnologica, proseguirà attraverso l’avvio della fase esecutiva e di realizzazione di questi interventi.