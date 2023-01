Bari, il Comitato Santa Rita porta calze e doni ai bimbi ricoverati nel reparto oncologico del Policlinico

BARI - Momenti di solidarietà a Bari. Il Comitato Santa Rita del Q.re San Paolo-Bari si è recato nel reparto oncologico del Policlinico per portare calze e doni ai piccoli pazienti."Ci ha riempito di gioia vedere la loro felicità, basta poco per donare un sorriso. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato, amici, parenti, negozianti, il presidente Nicola Schingaro, Andrea Caradonna, Michele Genchi, Anna Ficarelli, Nicola Manzari, Sara Spalierno e infine ringraziamo il presidente degli Apleti Gaetano e consorte, e un grazie ai dottori e infermieri" si legge in una nota del Comitato barese.Prossimo appuntamento mercoledì 4 Gennaio 2023 alle ore 17,00 presso il giardino di Santa Rita al Q.re San Paolo-Bari.