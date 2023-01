BARI - Traffico in tilt stamani nel capoluogo per due incidenti registrati sulla tangenziale barese. Si tratta di due tamponamenti avvenuti in direzione nord sulla Ss16, uno all'uscita Carrassi con 3 auto coinvolte, l'altro al bivio per la Ss100 con due auto coinvolte.Fortunatamente in nessuno dei casi si sono registrati feriti. Disagi alla circolazione con traffico bloccato sull'arteria principale di Bari.