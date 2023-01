Basket, Happy Casa Brindisi: in vendita i biglietti per le partite in casa con la Virtus Bologna il Reggio Emilia e il Verona

via Happy Casa Basket fb





I pugliesi giocheranno con la squadra bolognese Domenica 22 Gennaio alle 16,15, con il Reggio Emilia Domenica 29 Gennaio alle 18,30 e con il Verona Domenica 12 Febbraio alle 19. I biglietti si potranno acquistare al New Basket Store in Corso Garibaldi 29 a Brindisi dalle 9,30 alle 15 e dalle 16,45 alle 20,15 tranne la Domenica e Il Lunedì perché in questi due giorni questo punto di vendita sarà chiuso.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi saranno in vendita da Martedì 3 Gennaio 2023 i biglietti per le partite in casa con la Virtus Bologna il Reggio Emilia e il Verona. Le tre gare si disputeranno al “Pala Pentassuglia” in Contrada Masseriola vicino Brindisi.