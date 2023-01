Basket: l'Happy Casa Brindisi acquista l'americano Lamb

Qualche giorno fa il giocatore americano ha rescisso il contratto con la squadra campana che sarebbe scaduto il 30 Giugno 2023 ed il direttore sportivo Simone Giofrè lo ha fatto arrivare a Brindisi. Lamb sarà un rinforzo importante per il tecnico dell’ Happy Casa Brindisi Frank Vitucci per ottenere prima la salvezza e poi cercare la qualificazione ai play off scudetto.

Nella scorsa stagione Lamb ha giocato nel Pesaro in A/1 dove ha avuto una media di 12, 9 punti a partita. Ha contribuito a Maggio 2022 a far qualificare la squadra marchigiana ai play off scudetto. In questo campionato Lamb stava giocando nello Scafati in A/1 e ha realizzato 11, 6 punti a partita in 10 gare disputate.