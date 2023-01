Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 78-77 in casa con la Virtus Bologna

via Happy Casa Basket fb





Quarto quarto, Bowman tiene in corsa i pugliesi, ma 67- 52 per gli emiliani. Lamb preciso nei tiri liberi, però 67-61 per la Virtus Bologna. Rientra dopo un anno di assenza per l’infortunio al tendine d’achille nell’ Happy Casa Brindisi l’altro americano Harrison D’Angelo e realizza un canestro, ma 67-63 per gli emiliani. Ojeleye, 77-68. L’americano Nick Perkins riduce lo svantaggio dei pugliesi a soli due punti, 77-75 per la Virtus Bologna. L’americano Kyron Bowman realizza il canestro decisivo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 78-77 tutta la partita.





Successo importante per la squadra allenata da Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 18 punti e Bowman 15. Nella Virtus Bologna Ojeleye 20 punti e Jaiteh 12. Nella diciassettesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 29 Gennaio alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” con il Reggio Emilia.

Nella sedicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 78-77 al “Pala Pentassuglia” con la Virtus Bologna. Nei pugliesi debutta il neo acquisto americano Doron Lamb. Primo quarto, Mickey 7- 0 per gli emiliani. Lundberg, 11-3. Reed tiene in gara i pugliesi, ma 15-11 per la squadra avversaria. Belinelli e Pajola, la Virtus Bologna prevale 23-15. Secondo quarto, Mezzanotte mantiene in partita i pugliesi, però 33-23 per gli emiliani. Jaiteh, 35-28. Weems, la Virtus Bologna si impone di nuovo 38-34. Terzo quarto, Ojeleye 47-34 per gli emiliani. Tripla di Hackett, 59-41. Bako e Hackett, la Virtus Bologna trionfa 67-47.