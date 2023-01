Serie C: ko il Cerignola, vince il Foggia, il Taranto pareggia





Il Taranto pareggia 0-0 al “Degli Ulivi” nel derby pugliese con l’Andria ed è nono a 29 punti insieme al Latina e all’Avellino. I biancazzurri sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Bruno Trocini subentrato all’esonerato Diaw Doudou, sono penultimi con 17 punti.





Nel posticipo il Monopoli sfida oggi alle 20,30 al “Veneziani” la Juve Stabia e deve vincere per entrare in zona play off. I biancoverdi sono quattordicesimi a 27 punti.

Nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C il Cerignola perde 4-0 al “Ceravolo” con il Catanzaro ed è quarto con34 punti. I calabresi sono primi a 63 punti e restano l’unica squadra Italiana imbattuta dalla Serie A alla Serie C. Il Foggia vince 3-0 allo “Zaccheria” con il Potenza e con 32 punti raggiunge al sesto posto il Picerno.