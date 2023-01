Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 81-74 in casa con il Reggio Emilia

via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Reuvers 47-39 per gli emiliani. Strautins, 53-46. Olasevicius, 57- 48. Burjanadze, il Reggio Emilia trionfa 60-50. Quarto quarto, Lamb tiene in gara i pugliesi, ma 60-56 per gli emiliani. Perkins permette all’ Happy Casa di impattare, 62-62. Bowman, 65-64 per l’ Happy Casa. Bayehe, 70-69. Reed, 74-72. Perkins, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 81-74 tutta la partita.





Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 20 punti e Perkins 18. Negli emiliani Hopkins 14 punti e Olisevicius 13. Nella diciottesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 5 Febbraio alle 12 fuori casa con il Venezia.

Nella diciassettesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 81-74 al “Pala Pentassuglia” con il Reggio Emilia. Primo quarto, Cinciarini 7-2 per gli emiliani. Hopkins, 13-9. Olasevicius, il Reggio Emilia prevale 15-13. Secondo quarto, Perkins impatta per i pugliesi, 19-19. Harrison D’ Angelo, 23- 19 per l’ Happy Casa. Diouf, 32-29 per gli emiliani. Reed consente ai pugliesi di raggiungere la parità, questo quarto termina 37-37.